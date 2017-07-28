Имеется текст, его нужно отрерайтить.

Добрый день Сабж. Для первичного наполнения проекта ищется человек, хорошо ориентирующийся в трендах соц.сетей, инстаграмма и ютуба для поиска и публикации заметок развлекательного характера на сайт с анонсированием в паблике. Основной формат записей: 1. Видео с описанием 1к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имееюся тексты, их нужно отрерайтить. Если все будет быстро и качественно для этого же сайта написать новые.
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