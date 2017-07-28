Имеется текст, его нужно отрерайтить.

РерайтингЗавершен11 заявок496 просмотров
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Имееюся тексты, их нужно отрерайтить.  Если все будет быстро и качественно для этого же сайта написать новые.

6 лет назад
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$5
2 дня
Отличный специалист. Написала все очень быстро. Определенно Рекомендую!!!
Спасибо - отлично поработали :) Рекомендую - очень позитивный заказчик :)
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