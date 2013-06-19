Доработать логотип

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Необходимо доработать логотип.

А именно: под текстом "GROSS" ооОчень красивым прописным шрифтом добавить слово "Україна".

сайт - gross.ua . Имеется макет логотипа "gross" в .cdr

Что нужно: фирменный знак и логотип gross в приятно нежно-голубом цвете, слово "Україна" в красиво-жЁлтом цвете и,

самое главное, букву " Ї " прописать в национальном, коллоритном стиле. Украинская буква Ї, это эксклюзив, как " Ё " в русском алфавите.

Эту букву нужно выписать в орнаменте как вышиванку. (http://kherson-club.com/historical-literacy/ukraine/1018-simvoly-vishivanok).

11 лет назад
dmk_
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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