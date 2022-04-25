Необходимо исправить диаграммы в Adobe Illustrator и заменить используемый шрифт. Требуется внимание к деталям и опыт работы с графическим дизайном.
Исправить шрифт
Нужно исправить ребра у букв, сделав их потолще. Также нужно убрать выпуклую часть у буквы b и d.
шрифт athene
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