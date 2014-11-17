Требуется сделать векторный рисунок печати по образцу в прикрепленном изображении. Важно: — соблюдение отступов между разными линиями — толщина линий и штрихов Прошу предоставить файл формата ...
Нарисовать цифры в Corel
Нужно нарисовать в Corel Draw векторами цифры от 0 до 9, такие как на номерах автомобилей в Республики Беларусь. Цифры должны полностью соответствовать по размерам с масштабом 1:1 и начертанию шрифта. Все углы и закругления должны строго соответствовать написанию на знаках. Начертания шрифта, которые указаны в ГОСТ не соответствуют на знаках, поэтому нужно снимать размеры с реальных знаков в РБ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Шрифты21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать слово "соблазн" в векторе, что бы открывал корал. Шрифт, как на вложенном фото.Шрифты10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать фразу БизнесОтвет в стиле как в прикрепленном изображенииШрифты10 заявокЗакрыт10 лет назад
Уважаемые Фрилансеры, добрый день! Требуется перекрасить логотип. Два варианта цвета: 1. Цвет — синий (#0099cc) 2. Цвет — голубой (#00b5cd) На выходе: 1. ...Завершен10 лет назад
- $5
Какой шрифт применяется в тексте чека на сайте http://www.innkkm.com/kkm.php?id=14 Интересует точное название. Шрифт работает только в интернет эксплорере!Шрифты2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $300
Доменное имя - profitco.com придумать логотип (можно предлагать несколько вариантами цветов и раскрасок) тематика партнерки - азартные игры гемблинг. заработок на азарте (на привлечении игроков и партнеров). основные принципы работы партнерки - ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Я дизайнер-верстальщик с многолетним опытом работы. Так вышло, что ранее я работал по найму над различными проектами персонально или в составе временных коллективов, которые собирались фирмами для реализации конкретных задач. Со временем ...Шрифты5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать шаблон за мерочного листа. Чтобы его можно было распечатать и заполнять. В нем должны быть поля для Имя Фамилия, адрес ... поля для текста ... поля для галочек Все подробно напишу ...Шрифты9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется заменить символы в изображении, которое приложено. Меняем: 192.168.2.3 на 192.168.0.119 PASS zkouska на PASS 321321 USER poradce на USER UserЗавершен10 лет назад
Нужно сделать 4 картинки слова "Уничтожить мир" заменить на : 1 Заказать гравировку 2 Обменять золото 3 Заказать ремонт украшения 4 Заказать изготовление Указывайте ценуШрифты26 заявокЗакрыт10 лет назад