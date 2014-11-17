Нарисовать цифры в Corel

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Закрыт1 заявка784 просмотра

Нужно нарисовать в Corel Draw векторами цифры от 0 до 9, такие как на номерах автомобилей в Республики Беларусь. Цифры должны полностью соответствовать по размерам с масштабом 1:1 и начертанию шрифта. Все углы и закругления должны строго соответствовать написанию на знаках. Начертания шрифта, которые указаны в ГОСТ не соответствуют на знаках, поэтому нужно снимать размеры с реальных знаков в РБ.

10 лет назад
jorj
Юрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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