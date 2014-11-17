Нарисовать цифры в Corel

Нужно нарисовать в Corel Draw векторами цифры от 0 до 9, такие как на номерах автомобилей в Республики Беларусь. Цифры должны полностью соответствовать по размерам с масштабом 1:1 и начертанию шрифта. Все углы и закругления должны строго соответствовать написанию на знаках. Начертания шрифта, которые указаны в ГОСТ не соответствуют на знаках, поэтому нужно снимать размеры с реальных знаков в РБ.