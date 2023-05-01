Перевірка тексту

Для перекладу Fallout 2 українською потрібно принципово вирішити питання зі шрифтами. Очевидно, після локалізації російською вже є набір шрифтів, які адаптовані під кириллицю, але у нього є проблеми з деякими українськими символами. Якщо детальніше, то зараз ...