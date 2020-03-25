Компания называется 2 PLUS 1 Construction Ltd созданная объединением трех компаний. Необходимо показать что это строительная компания, растущая вверх. Есть набросок: Три графических элемента: куб, прямоугольник (из 2х квадратов) ...
Разработка пакет шрифтов для нового Языка
Здравствуйте
Скажите пожалуйста вы сможете сделать пакет шрифтов для нового языка на основе кириллице?
Подробнее позже если вы конечно беретесь и по ценам договоримся.
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