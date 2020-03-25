Разработка пакет шрифтов для нового Языка

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Закрыт1 заявка190 просмотров

Здравствуйте

Скажите пожалуйста вы сможете сделать пакет шрифтов для нового языка на основе кириллице?

Подробнее позже если вы конечно беретесь и по ценам договоримся.

5 лет назад
guest_15814175476769
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
#1
Шрифты

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