Evgeny Dmitriev

  1. Биржа фриланса
  2. Шрифты
Закрыт8 заявок436 просмотров

Компания называется

2 PLUS 1 Construction Ltd

созданная объединением трех компаний.

Необходимо показать что это строительная компания, растущая вверх.

Есть набросок:

Три графических элемента: куб, прямоугольник (из 2х квадратов) и высокий прямоугольник (из трех квадратов)

Цвета нейтральные, Возможен вариант черно/белый, сине-красный (цвета флага Великобритании), но не принципиально.

5 лет назад
guest_1594139624555
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Саша
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
#1
Шрифты

  • Похожие заказы

  • Школьный каллиграфический шрифт

    Нужно создать каллиграфический шрифт не круглый, а основанный на прямых наклонных линиях. Такой шрифт существует, называется "письмо с секретом". Я его немного упростила. Нужно, чтобы он попадал в частую косую линейку (сетку).

    Шрифты8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание шрифта для Памирского язык

    Здравствуйте Меня зовут Фома и мне нужен  разработчик шрифта для Памирского языка. (Основа кириллица). Все необходимое отправлю после того как обговорим все нюансы. С нетерпением жду вашего ответа.

    Шрифты9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать 6 символов

    Нужно разработать символы к нашему слогану. Возьмётесь? Далее нужно будет заняться дизайном нашей продукции

    Шрифты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Найти необходимый шрифт и сделать 3 текстовых картинки по образцу

    $20

    Найти необходимый шрифт и сделать 3 текстовых картинки  по образцу Предоставляю jpg картинку образца текста на русском языке . В видеоредакторе не оказалось такого же шрифта на английском, название шрифта на русском тоже не ...

    Шрифты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дополнить шрифт новыми знаками

    Всем привет!  Имеется вот такой шрифт https://fonts.google.com/specimen/Cabin+Sketch?selection.family=Cabin+Sketch:wght@400;700 Нам нужно сделать к нему кириллицу, и около десятка дополнительных латинских символов типа Ż, Ź, Ć и т.д.

    Sketch
    Шрифты4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно переделать шрифт Times New Roman поменять в нем буквы на другие

    Нужно сделать шрифт на базе Times New Roman, со схожими элементами, но другими символами юникода. Т.е к примеру есть похожий символ "Ό" нужно подогнать чтобы буква в новом шрифте выглядела как русская "О" в ...

    Шрифты8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад