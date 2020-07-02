Здравствуйте Меня зовут Фома и мне нужен разработчик шрифта для Памирского языка. (Основа кириллица). Все необходимое отправлю после того как обговорим все нюансы. С нетерпением жду вашего ответа.
Школьный каллиграфический шрифт
Нужно создать каллиграфический шрифт не круглый, а основанный на прямых наклонных линиях. Такой шрифт существует, называется "письмо с секретом". Я его немного упростила. Нужно, чтобы он попадал в частую косую линейку (сетку).
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