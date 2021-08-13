Сгенерировать шрифт на основе SVG

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Завершен4 заявки516 просмотров

Имеются SVG файлы каждой буквы. Необходимо на основании их сгенерировать файлы шрифта.

Шрифт на Кириллице.

4 года назад
jamper
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Gatyla
Богдан 
51 год
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$3
1 день
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Левшиков
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павлов
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Gatyla
Богдан 
51 год
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Спирит
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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