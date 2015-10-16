Написание одного из модулей софта для игроков в онлайн-покер.

Требуется программист для написания одного из модулей софта для игроков в онлайн-покер.

Задание выполнять на удалёнке. Примерно на 1-1,5 месяца.

Необходимые навыки:

1. Firebird

2. DelphiXE

3. Fib+

Понимание правил игры в покер Texas Holdem очень желательно.

Задание необходимо будет выполнять по техзаданию разработчика (согласование рабочих вопросов по скайпу). На основе уже выполненного кода основным программистом проекта. Автор кода в команде и при необходимости даст комментарии к коду.

Подробности при собеседовании.