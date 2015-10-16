Необходимо написать скрипт или програмку закреплающие ярлык на исполняемый файл в меню пуск и в панели задач для Windows XP/7/8/10 для 8/10 также должна создаваться плитка для Метро. Все настройки (путь исполняемого файла, включение и ...
Написание одного из модулей софта для игроков в онлайн-покер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для написания одного из модулей софта для игроков в онлайн-покер.
Задание выполнять на удалёнке. Примерно на 1-1,5 месяца.
Необходимые навыки:
1. Firebird
2. DelphiXE
3. Fib+
Понимание правил игры в покер Texas Holdem очень желательно.
Задание необходимо будет выполнять по техзаданию разработчика (согласование рабочих вопросов по скайпу). На основе уже выполненного кода основным программистом проекта. Автор кода в команде и при необходимости даст комментарии к коду.
Подробности при собеседовании.
- Похожие заказы
- Системное программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
граббер для http://2gis.ru/ Выгружает из программы для ПК выгрузка в csv файл столбики: номер id названия организации рубрика подрубрика телефоны факс адрес e-mail сайт возможность выборочной выгрузки по рубрикам есть exe ...Системное программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
ТОЛЬКО ОДЕССА! Требуется Специалист по Linux (openwrt, ddwrt) перепрошить роутер. И настроить корректную работу с гаджетами через вайфай (push уведомления). Сдельно, возможно долгосрочное сотрудничество по задачам или на постоянную.Системное программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется разовая работа. Нужно сделать небольшую утилиту, требуется глубокое знание WinAPI (!важно). Алгоритм прост как двери, примерно такой: закрыть принудительно программу, пропатчить файл найденый в папке по регулярке, запустить программу. В идеале нужен обход UAC, ...Системное программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработка программы на C#, запись ключа закрытого ключ по ГОСТ на носительJacard SE предоставлю рабочее место удаленно с носителем Также могу предоставить SDKСистемное программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Оплата в WMZ Принцип работы: [list=1][*]Телефон подключается по USB к PC [*]Android приложение отправляет данные на PC ([url=https://developer.android.com/intl/ru/tools/help/shell.html]ADB-команды[/url]) [*]Приложение выполняет ADB-команды. Для этого в программе должны быть [url=https://drive.google.com/file/d/0B8_HftlCuozyazlCdGZBZzUyaVE/view?usp=sharing]ADB-файлы[/url]. [/list] Требования: Windows 7+. Если поддержка XP не проблема, можно сделать XP+. Описание программы: Программа ...Системное программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Вирус закодировал файлы с добавлением [email protected] 1.0.0.0 и расширением .cbf / Необходима программа которая раскодирует файлы. Исходный файл и зашифрованный прилагаю для примера (2 примера).Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеется TP link TL-MR3420 V2 . Интернет раздается через 3g usb. Задача. Сделать free wifi с предварительным показом баннера.Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать и вывести апл стори и маркет приложение. Ознакомиться с тех заданием можно в прикрепленном файле! Приложение для помощи в препятствии распространения наркотических веществ и для помощи зависящим!Системное программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть верстка проекта, требуется сделать проект на yii (рассматриваются предложения). Требуется только программинг. Техническое задание прикладываю. Оценку и выбор платформы жду от вас. СпасибоСистемное программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад