Написать ПО

Добрый день! Необходимо написать простое ПО для небольшой фирмы. А именно, необходима программа для ведения сотрудником базы клиентов (таблица в приложении), также хотелось бы, что бы программа была сетевая, каждый сотрудник мог вести свою отдельную таблицу и чтобы директор мог видеть эти отчеты. Необходимо, что бы появлялось оповещение о просрочке сроков выполнения работы, была возможность вносить паспортные данные клиентов, но чтобы в таблице они не отображались, можно сделать карточку клиента.