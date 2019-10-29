Написать ПО

Добрый день. Мне нужно написать курсовую на тему: Веб-сервис "Система учета компьютерной техники в университете". ТЗ: Первый экран: Выбор института (Институт архитектуры и дизайна, Строительный институт, Институт геологии и нефтегазодобычи, Институт менеджмента и бизнеса, Институт транспорта) Второй экран: ...
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Добрый день! Необходимо написать простое ПО для небольшой фирмы. А именно, необходима программа для ведения сотрудником базы клиентов (таблица в приложении), также хотелось бы, что бы программа была сетевая, каждый сотрудник мог вести свою отдельную таблицу и чтобы директор мог видеть эти отчеты. Необходимо, что бы появлялось оповещение о просрочке сроков выполнения работы, была возможность вносить паспортные данные клиентов, но чтобы в таблице они не отображались, можно сделать карточку клиента.
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