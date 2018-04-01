Специалиста для настроики интеграции с delivery-club

Доработка комфорта в Remix Имеется онлайн компилятор-дебагер [url=https://remix.ethereum.org/#optimize=true&version=soljson-v0.4.21+commit.dfe3193c.js]https://remix.ethereum.org/#optimize=true&version=soljson-v0.4.21+commit.dfe3193c.js[/url] для языка Solidity - вам про этот язык ничего знать не нужно. Дебагер выводит в браузер некоторые данные (числа), которые нужно нужно распознать и переформатировать. Полное описание задачи и ТЗ ...