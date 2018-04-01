Специалиста для настроики интеграции с delivery-club

Системное программированиеЗакрытнет заявок163 просмотра
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Настроить интеграцию с delivery-club, чтобы заказы приходящие от сайта агрегатора приходили прямо в онлайн CRM систему frontpad

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад