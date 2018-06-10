Нужно исправить настройки Forex советника

Необходимо решение (программа) для конвертация файлов STP (STEP) и PDF форматов в DXF формат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1) Изменить названия советника
2) Изменить цвет фона советника
3) При установке советника сделать автоматическое включение индикатора iexposure (есть в наличии)
4) Сделать возможность привязки к счёту брокера (по возможности)
Файл советника отправлю исполнителю
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