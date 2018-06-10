Нужно исправить настройки Forex советника

Системное программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно: 

1) Изменить названия советника 

2) Изменить цвет фона советника 

3) При установке советника сделать автоматическое включение индикатора iexposure (есть в наличии) 

4) Сделать возможность привязки к счёту брокера (по возможности)

Файл советника отправлю исполнителю

5 лет назад
guest_15506529299616
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад