Программа на Python

Уважаемые коллеги, проблема с сервером на windows server 2008 провайдер - virstvds, подцепил вирус, часть файлов зашиврована. по факту достаточно расшифровать только файлы mysql базы данных (хотя бы некоторые таблицы). Пожалуйста, пишите Ваши предложения, можно в личку
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