Программа на Python

Написать библиотеку для взаимодействия с протоколом RCON на Python 3, для ее дальнейшей интеграции в проект в виде модуля. 1.Библиотека должна уметь проводить авторизацию по средствам протокола RCON на сервере 2.Отправлять команды по протоколу RCON на сервер 3. ...