Программа на Python

Системное программированиеЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Тема - Программное средство диагностики заболеваний по данным кардиограмм с использованием машинного обучения. Классификатор svm

Python
7 лет назад
jeysee
Кирилл 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад