Программа, управляющая USB модемами.

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Закрыт4 заявки171 просмотр

Нужна программа на ПК, которая бы управляла несколькими подключенными через USB-hub модемами. Задача модема принять смс, после чего информация, содержащаяся в сообщении пересылалась на другой номер, либо высвечивалась на экране.

14 лет назад
sotel
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nickshulga
64 года
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

nickshulga
64 года
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад