Разовый проект для 1С программиста в Москве

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На разовый проект в Москве трубется 1С программист.

В продуктовом магазине сейчас весь учет ведется в программе IBS "Трейд Хаус"

Необходимо перевести всю базу в 1С 8 версии.

Есть касса, сканер.

Территориально Рублево-Успенское шоссе 18 км от МКАД. Есть автотраспорт для встречи возле метро Молодежная, Строгино.

Удаленного доступа к базе нет. Оплата по факту выполнения по преварительной договоренности.

14 лет назад
driver1111112
Кирилл 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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