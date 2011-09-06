Требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения Задача: Написать программу, основные функции которой: - Шифрование/Расшифровка файлов - Установка паролей на запуск выбранных программ - Установка паролей на папки ...
Разовый проект для 1С программиста в Москве
На разовый проект в Москве трубется 1С программист.
В продуктовом магазине сейчас весь учет ведется в программе IBS "Трейд Хаус"
Необходимо перевести всю базу в 1С 8 версии.
Есть касса, сканер.
Территориально Рублево-Успенское шоссе 18 км от МКАД. Есть автотраспорт для встречи возле метро Молодежная, Строгино.
Удаленного доступа к базе нет. Оплата по факту выполнения по преварительной договоренности.
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