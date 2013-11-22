Администратор сайта

Нужно прозвонить по скайп или телефону сотрудников. Пригласить их на встречу. Просто позвонить, сказать "Вы приглашаетесь туда то и туда то". Контакты дам. Работы на 3 часа примерно. Сделать нужно сегодня или завтра.