Обучение для работы на 1С 8.0

В 7.7. бухгалтерии, недавно после переустановки перестала считать вычеты по ндфл с начала года. при расчете ЗП не учитывает стандартные вычеты по НДФЛ с начала года 2009(в справочнике по сотрудникам они есть) НЕ УДАЛЕННО !!! Москва. м. Бауманская ...