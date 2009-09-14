Обучение для работы на 1С 8.0

$500
Служба поддержкиЗакрыт2 заявки227 просмотров
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Требуется специалист на обучения для работы на 1С, редакция 8 - торговый комплекс, продовольственные товары.

Сроки оговариваются.

В Москве.

Срочно!

14 лет назад
HOROWITZ
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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