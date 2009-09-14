Обучение для работы на 1С 8.0

В 7.7. бухгалтерии, недавно после переустановки перестала считать вычеты по ндфл с начала года. при расчете ЗП не учитывает стандартные вычеты по НДФЛ с начала года 2009(в справочнике по сотрудникам они есть) НЕ УДАЛЕННО !!! Москва. м. Бауманская ...
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