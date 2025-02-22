Шукаємо оператора служби підтримки для взаємодії з користувачами через різні канали. Обов'язки включають надання консультацій з технічних та фінансових питань, ознайомлення з продуктами компанії та їх характеристиками. Вимоги: володіння українською мовою, комунікабельність і самоорганізація. Графік роботи позмінний, 2/2, можливість отримання бонусів та доступ до курсів.
Оператор чата
Привет! Мы ищем операторов чата с опытом и без ?работа онлайн без вложений
Если ты любишь конвертировать общение в деньги, это точно для тебя ?
Поэтому мы предлагаем:
Работу из любой точки мира ? работаем со всеми странами, что не маловажно ??
Получай фикс 40% от анкеты + бонусы ?
Быстрое обучение для новичков с поддержкой 24\7
Средняя зарплата 700-1500 долларов, но сколько заработаешь – зависит только от
выплаты новичкам еженедельно на карту либо USDT $ ???
Обязанности в работе:
работа в текстовом общении , на сайтах с высокой посещаемостью
Пишите по любым вопросам в телеграм
Мы готовы принять тебя в команду, если:
Есть ПК или ноутбук с виндовс 10 или хороший макбук ?
Ты коммуникабельный и знаешь как вести диалог с фанами
Не ждешь быстрых результатов, а создаешь их ?
Готов развиваться и зарабатывать большие суммы ??
Как присоединиться?
Пишите по любым вопросам в телеграм
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