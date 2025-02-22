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Средняя зарплата 700-1500 долларов, но сколько заработаешь – зависит только от

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Обязанности в работе:

работа в текстовом общении , на сайтах с высокой посещаемостью

Пишите по любым вопросам в телеграм

Мы готовы принять тебя в команду, если:

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Есть ПК или ноутбук с виндовс 10 или хороший макбук ?

Ты коммуникабельный и знаешь как вести диалог с фанами

Не ждешь быстрых результатов, а создаешь их ?

Готов развиваться и зарабатывать большие суммы ??

Как присоединиться?

Пишите по любым вопросам в телеграм

https://t.me/svettlannaa2