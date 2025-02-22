Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт4 заявки162 просмотра

Привет! Мы ищем операторов чата с опытом и без ?работа онлайн без вложений

Если ты любишь конвертировать общение в деньги, это точно для тебя ?

Поэтому мы предлагаем:

  • Работу из любой точки мира ? работаем со всеми странами, что не маловажно ??

  • Получай фикс 40% от анкеты + бонусы ?

  • Быстрое обучение для новичков с поддержкой 24\7

  • Средняя зарплата 700-1500 долларов, но сколько заработаешь – зависит только от

  • выплаты новичкам еженедельно на карту либо USDT $ ???

Обязанности в работе:

  • работа в текстовом общении , на сайтах с высокой посещаемостью

Пишите по любым вопросам в телеграм

Мы готовы принять тебя в команду, если:

https://t.me/svettlannaa2

  • Есть ПК или ноутбук с виндовс 10 или хороший макбук ?

  • Ты коммуникабельный и знаешь как вести диалог с фанами

  • Не ждешь быстрых результатов, а создаешь их ?

  • Готов развиваться и зарабатывать большие суммы ??

Как присоединиться?

Пишите по любым вопросам в телеграм

https://t.me/svettlannaa2

Windows
2 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Олексій
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Святослав
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Вика
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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Баянсулу
 
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