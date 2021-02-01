Требуется оператор для прозвона заказов, поступающих из интернет-магазина. Звонки НЕ ХОЛОДНЫЕ, ничего продавать не нужно, необходимо просто подтверждать заказы, а именно: Прописывать адрес доставки покупателя в CRM-системе.

Необходимы навыки работы в CRM-системе и системе АТС (звонок совершается из АТС, данные по заказу вносятся в CRM-систему.)

Работать необходимо 2 дня в неделю с 9.00 до 21.00

Все расскажем и покажем.