Организация онлайн поддержки клиентов.

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт1 заявка410 просмотров

Посредством клиентов icq и jabber.

Задача заключается в следующем: имеется фирма и штат сотрудников, разбитых на разные отделы. Каждому из сотрудников выделены jabber аккаунты. Необходимо реализовать онлайн техподдержку так, чтобы у фирмы был один "внешний" jabber аккаунт и один icq uin , обращаясь в которые клиенты могли посредством посылки сообщений связаться с тем или иным отделом и сотрудником (причем желательно, чтобы у сотрудника был всего один аккаунт – jabber например). Причем каждый сотрудник должен иметь возможность переводить клиента на другого сотрудника, чтобы при обращении в какой-то общий отдел клиента потом могли перевести в какой-то более специализированный. Так же необходимо учитывать присутствие сотрудника на рабочем месте.Пока жестким требованием является поддержка Jabber`a и ICQ – поддержка skype не требуется, но было бы очень приятно, если можно каким-то образом и этот IM внедрить.Мы рассматриваем как разработку какого-то нового серверного приложения, так и поиск/настройку каких-то существующих решений, которые удовлетворили бы наши нужды. Мы честно пробовали использовать IM Gate, но его качество нас категорически не устраивало.Все ваши предложения скидывайте пожалуйста на мыло – ([email protected])

Работа будет должным образом оплачена.

14 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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