Администратор сайта знакомств

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Закрыт12 заявок862 просмотра

Требуется администратор сайта знакомств на полный рабочий день (удаленная работа)

Обязанности: проверка анкет и фотографий

Требования:

1) Ответственность

2) Быстрый интернет (не dialup)

Предложения сюда, не в приватную почту.

15 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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