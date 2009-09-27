Требуется специалист на обучения для работы на 1С, редакция 8 - торговый комплекс, продовольственные товары. Сроки оговариваются. В Москве. Срочно!
Администратор сайта знакомств
Требуется администратор сайта знакомств на полный рабочий день (удаленная работа)
Обязанности: проверка анкет и фотографий
Требования:
1) Ответственность
2) Быстрый интернет (не dialup)
Предложения сюда, не в приватную почту.
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