Принять два обратных звонка (для Москвы и Мо)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Завершен3 заявки410 просмотров

Необходимо заказать 2 обратных звонка (Один звонок = 50руб.) и задать вопрос. (юридическая консультация) Вопросы простые, при необходимости предоставляю. Заказ звонков на сайте, после чего вам перезвонят на ваш номер. От Вас 2 номера телефона(зарегистрированых в Москве или МО).Номера должны быть живые обязательно Запись разговоров не нужна. От вас только точное время отправки заявок на обратный звонок,все остальное я увижу. Отчет предоставить в виде скриншотов отправленных заявок. Если выполняли или сейчас выполняете подобное задание пожалуйста не соглашайтесь. Все возникающие вопросы при переписке.

7 лет назад
denis4444
Денис 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

medved52
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, всё качественно и в срок. Рекомендую!
Ответственный и пунктуальный человек.

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medved52
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад

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