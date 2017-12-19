Необходимо заказать 2 обратных звонка (Один звонок = 50руб.) и задать вопрос. (юридическая консультация) Вопросы простые, при необходимости предоставляю. Заказ звонков на сайте, после чего вам перезвонят на ваш номер. От Вас 2 номера телефона(зарегистрированых ...
Принять два обратных звонка (для Москвы и Мо)
Необходимо заказать 2 обратных звонка (Один звонок = 50руб.) и задать вопрос. (юридическая консультация) Вопросы простые, при необходимости предоставляю. Заказ звонков на сайте, после чего вам перезвонят на ваш номер. От Вас 2 номера телефона(зарегистрированых в Москве или МО).Номера должны быть живые обязательно Запись разговоров не нужна. От вас только точное время отправки заявок на обратный звонок,все остальное я увижу. Отчет предоставить в виде скриншотов отправленных заявок. Если выполняли или сейчас выполняете подобное задание пожалуйста не соглашайтесь. Все возникающие вопросы при переписке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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