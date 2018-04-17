Требуется прозвонить 1000 клиентов из тёплой базы.

Служба поддержкиЗакрыт4 заявки214 просмотров
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Требуется прозвонить 1000 клиентов из тёплой базы с небольшим скриптом типа "вопрос-ответ".

База состоит из клиентов, уже пользующимися услугами компании. Результат в виде Excel и аудиозаписи.

6 лет назад
Deorm
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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