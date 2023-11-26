Відповідати на коментарі та писати людям в фейсбуці

$50
Служба поддержкиОткрыт4 заявки21 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Знайти людей в фейсбуку, які потребують допомогти з адаптацією в новій країні, підготувати та дати їм готову відповідь.

Робити пости на базі готової інформації в фейсбук групи також частина обов'язків.

Це волонтерський проект, проте з невеликим грошовим винагородження для вас як помічника.

На завдання потрібно закласти 3-4 години щодня протягом 7-10 днів. Потрібно мати акаунт в фейсбуці і розуміти як шукати в онлайн-групах, коментувати та постити

15 дней назад
Юрій
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