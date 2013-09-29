Линкбилдер(ы) на длительное сотрудничество

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка259 просмотров
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Нужен линкбилдер для долгосрочного сотрудничества.

Задача – добывать ссылки с:

1) сервисов вопросов/ответов;

2) форумов;

3) комментариев;

4) блогов.

Объем: 200-300 ссылок в месяц.

По стоимости – будет оплачиваться за каждую ссылку.

Средняя стоимость ссылки - 0.5 долларов.

Некоторые типы ссылок будут дороже.

Жду вас

10 лет назад
rudnyk
Игорь 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад