Линкбилдер(ы) на длительное сотрудничество

Требуется опытный специалист для наполнения сайтов (2 шт.) и продвижением их в сетях. Бюджет 10000 руб/мес. Ждем от Вас ссылок на ваше портфолио (сайты и аккаунты в соцсетях, которые вы поддерживаете).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен линкбилдер для долгосрочного сотрудничества.
Задача – добывать ссылки с:
1) сервисов вопросов/ответов;
2) форумов;
3) комментариев;
4) блогов.
Объем: 200-300 ссылок в месяц.
По стоимости – будет оплачиваться за каждую ссылку.
Средняя стоимость ссылки - 0.5 долларов.
Некоторые типы ссылок будут дороже.
Жду вас
- Похожие заказы
- $330Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно 2000-3000 подписчиков и рабочая группа с наполнением.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист с успешным опытом привлечения клиентов из vk.com в магазин мужской одежды(желательно брендовой) Если вы сами успешно получали клиентов из соцсетей(таргетинг, постинг в сообществах, как-то еще) – свяжитесь пожалуйста со мной, у меня есть ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо привлечь ЖИВЫХ подписчкиов в новый паблик. Тематика: дизайн, архитектура. Просьба указать точную стоимость за 1000 подписчиков, сроки привлечения. Есть ли гарантии?Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется добавить в группу 2000 реальных человек по Центральному региону (Москва, Ярославль, Кострома, Владимир, Воронеж и т.д.). Тематика: Материалы для рукоделия Обязательно пишите цену и сроки. Оплата после 2-3 дневной проверки на реальных пользователей. Группа http://vk.com/hobbimixСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добавить 2000 человек в группу вконтакте по региону. Сроки не горятСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен специалист по трафику на одностраничный сайт, через соц. сети, через сайты, баннеры, яндекс директ и адвардс. НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ И ТРАФИК! ТРАФИК НУЖЕН БОЛЬШЕ!;) Спасибо!Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо продвинуть страничку Вконтакте. Интересует цена за 50000 участников и за 90000.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Привлечение трафика на сайт из соцсети ВКонтакте.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад