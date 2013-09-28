Специалист по привлечению клиентов

Требуется специалист с успешным опытом привлечения клиентов из vk.com в магазин мужской одежды(желательно брендовой)

Если вы сами успешно получали клиентов из соцсетей(таргетинг, постинг в сообществах, как-то еще) – свяжитесь пожалуйста со мной, у меня есть для вас интересная работа.

Если ваш друг товарищ занимается этим – дайте ему ссылочку на объявление, буду благодарен.

У меня магазин брендовой одежды в Москве с доставкой по всей России.

Мне на постоянное сотрудничество требуется человек для стабильного привлечения клиентов из социальных сетей. ПОД КЛЮЧ.

Оставляйте отклик либо пишите в личку.

В первую очередь интересны ваши кейсы – расскажите о том, с каким магазином работали и каких результатов удалось добиться.

Ищу человека с опытом, предлагаю щедрые условия оплаты.

Буду рад сотрудничать с профессионалами.

С Уважением. Александр