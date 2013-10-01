Оформление группы Вконтакте

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка148 просмотров
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Оформить и наполнить группу ВК.

10 лет назад
amatal
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Отлично выполнена работа! Все как обещано и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Во время как принятие работы, так и её оплата. Надеюсь ещё поработать на Алексея.