Оформление группы Вконтакте

Требуется опытный специалист для наполнения сайтов (2 шт.) и продвижением их в сетях. Бюджет 10000 руб/мес. Ждем от Вас ссылок на ваше портфолио (сайты и аккаунты в соцсетях, которые вы поддерживаете).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформить и наполнить группу ВК.
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