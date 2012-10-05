Приватно для Атаманенко Александр (Sanya55)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка246 просмотров

Добавить ЦА вгруппы на фейсбук и ВК

Необходимо добавить в группу на фейсбуке 150 человек — 1300 руб.

в гурппу ВК — 1000 руб

13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$400
30 дней
Отличный стабильный результат.Супер как всегда
Все хорошо!)

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)