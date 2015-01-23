Размещение и рассылка КП

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки131 просмотр
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Требуется размещение и рассылка объявления в виде коммерческого предложения на досках объявлений России(ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СКФО, УФО), а также рассылка КП строительным, дорожно-строительным, мосто-строительным, инженерно-строительными компаниям. Текст и фото вышлю. Доски объявлений и компании ваши. Сохранять ссылки на объявление в файл. В предложении указывать объем, условия, стоимость.

9 лет назад
Maselll
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад