Группа в одноклассниках

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок241 просмотр
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Нужно создать группу в одноклассниках.

Сделать уникальный красивый дизайн авто тематики.

Привлечь реальных подписчиков ( и увеличивать их с каждым днем )

Следить за группой , постить 3-5 раз в сутки в группе.

В общем нужна полная раскрутка и поддержка группы, с привлечением уникальных посетителей на форум.

Оплата 3000 рублей ежемесячно.

Если Вас не устраивает оплата, не нужно предлагать свою.

9 лет назад
Golink
Павел 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад