Группа в одноклассниках

Нужно создать группу в одноклассниках.

Сделать уникальный красивый дизайн авто тематики.

Привлечь реальных подписчиков ( и увеличивать их с каждым днем )

Следить за группой , постить 3-5 раз в сутки в группе.

В общем нужна полная раскрутка и поддержка группы, с привлечением уникальных посетителей на форум.

Оплата 3000 рублей ежемесячно.

Если Вас не устраивает оплата, не нужно предлагать свою.