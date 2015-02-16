Группа в одноклассниках

Нужен грамотный специалист с опытом успешных РК в баннерных и тизерных сетях. Тематика сайта www. zdorovi. ком набрать слитно и в конце на com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать группу в одноклассниках.
Сделать уникальный красивый дизайн авто тематики.
Привлечь реальных подписчиков ( и увеличивать их с каждым днем )
Следить за группой , постить 3-5 раз в сутки в группе.
В общем нужна полная раскрутка и поддержка группы, с привлечением уникальных посетителей на форум.
Оплата 3000 рублей ежемесячно.
Если Вас не устраивает оплата, не нужно предлагать свою.
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