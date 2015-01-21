Раскрутка публичной страницы в ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок231 просмотр
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Приветствую.

Необходимо привлечь живых интересующихся подписчиков на публичную страницу стартапа в ВКонтакте.

Детали обсудим в личных сообщениях.

9 лет назад
DK9
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад