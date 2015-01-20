Реклама сайта

Добрый день!

Молодой бренд одежды, молодой интернет магазин – необходимо раскрутить.

Под раскруткой понимаю не показатели посещаемости (хотя они душу греют), а реальные продажи.

Тематика – молодежная одежда.

Сайт оптимизирован.

Есть беки, покупные и не только.

Средний чек – 3-5т.р.

А для тех, кто уверен в своих силах, могу предложить отчисления за доставленные заказы. Большие. Очень:)