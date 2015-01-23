Продвижение группы вк

Нужно создать группу в одноклассниках. Сделать уникальный красивый дизайн авто тематики. Привлечь реальных подписчиков ( и увеличивать их с каждым днем ) Следить за группой , постить 3-5 раз в сутки в группе. В общем нужна ...
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Необходимо продвинуть вк группу. Увеличить приток целевых посетителей (не ботов), без активного спама. Увеличить трафик и поднять в поиске. Детали в лс.
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