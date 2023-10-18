Таргетинг в інстаграм

$300
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен9 заявок38 просмотров
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Треба тарифний пакет таргетолог. Створення креативів для реклами та налаштування 

3 месяца назад
dovgalykolga
Олівія 
28 летВеликобритания
год в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
up_np
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 месяца назад
$300
15 дней
UAH
Дуже сподобалась команда, виконання роботи на вищому рівні. Буду звертатися ще
Дякую за гарну співпрацю!