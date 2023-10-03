Перенаправлення трафіку із тік-ток

Лендинг по привлечению клиентов по продаже недвижимости в спб, + директ, гугл, сео в дальнейшем ведение проекта
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Треба буде створити аккаунт в тіктокі (по інструкції), наповнювати аккаунти контентом (не авторським)
Кожен підписник, що прийшов від вас, оплачується
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