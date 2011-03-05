Издательский дом «Феникс» приглашает писателей

Одно из крупнейших издательств России приглашает к сотрудничеству талантливых профессиональных писателей, имеющих опыт публикаций своих произведений.

Главное - чтобы произведения были интересны, актуальны и написаны хорошим языком, с глубоким знанием темы. Мы печатаем книги, содержащие только новую и подлинную информацию.

Приоритетные темы:

«Борджиа»

«История боевых искусств Востока»

«Гладиаторы. С древнейших времен до наших дней»

«Секс - символы в истории человечества. С глубокой древности и до наших дней»

«Шокирующая Азия. Тайны культуры Востока»

(возможны предложения по культуре отдельных стран- Китая, Японии и т.д.).

С радостью рассмотрим предложения красочных иллюстрированных тематических изданий, например:

«1000 самых красивых мест мира»

«100 знаменитых замков с привидениями»

«Самые известные праздники мира»

и т.д. в этом направлении.

Кроме того, ждем предложений по спортивной литературе (прежде всего-силовым видам спорта), литературе о музыке и кинематографе.

Внимание! Для участия в проекте приглашаются только опытные авторы, с опытом публикации своих произведений по схожей тематике.

Если вы можете создать интересную, неповторимую книгу по одной из предложенных примерных тем, пишите скорее! Принимаются к рассмотрению и другие интересные предложения по любой тематике в рамках научно-популярной, публицистической и учебной литературы.

Ждем от вас интересных предложений, тем, идей!

Высокий стабильный гонорар, большие тиражи и прибыль со всех переизданий Ваших книг гарантируем!