Написать короткие шуточные гороскопы

Добрый день. Кратко: есть жизненная бизнес - история, которую хотелось бы изложить в "художественно-документальной" книге. Сложность заключается в том, что у меня есть своя стилистика изложения, которую хотелось бы сохранить... Бюджет подлежит обсуждению, так как ...
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Требуется грамотный автор для написания шуточных предсказаний в количестве 24/в день в гороскопы. На данный момент нужно 3 - 4 штуки. Примеры покажу (объем одного гороскопа не большей, 2-3 строчки не больше).
Сначала поставим в паблики посмотрим на отдачу подписчиков. Если понравится, Велком. Оплата стабильная.
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