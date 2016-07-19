Написать короткие шуточные гороскопы

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт5 заявок212 просмотров
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Требуется грамотный автор для написания шуточных предсказаний в количестве 24/в день в гороскопы. На данный момент нужно 3 - 4 штуки.  Примеры покажу (объем одного гороскопа не большей, 2-3 строчки не больше).

Сначала поставим в паблики посмотрим на отдачу подписчиков. Если понравится, Велком. Оплата стабильная. 

7 лет назад
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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