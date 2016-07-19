Написать короткие шуточные гороскопы

Требуется грамотный автор для написания шуточных предсказаний в количестве 24/в день в гороскопы. На данный момент нужно 3 - 4 штуки. Примеры покажу (объем одного гороскопа не большей, 2-3 строчки не больше).

Сначала поставим в паблики посмотрим на отдачу подписчиков. Если понравится, Велком. Оплата стабильная.