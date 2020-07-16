Песню исполняют родители Выпускной вечер 11 класс Классный руководитель Нелли Николаевна Песня "Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом и тд. Группа Цветы. Придуман текст: ...
Написать небольшой стих, может четверостишье
Нужно написать стих, четверостишье, может чуть больше, тема сложная, про духовную состовляющую человека. Бюджет небольшой т.к. и стих не особо думаю будет сложно написать в таких размерах и на такую тему (если человек умеющий).
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