Написать небольшой стих, может четверостишье

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Закрыт39 заявок1568 просмотров

Нужно написать стих, четверостишье, может чуть больше, тема сложная, про духовную состовляющую человека. Бюджет небольшой т.к. и стих не особо думаю будет сложно написать в таких размерах и на такую тему (если человек умеющий).

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