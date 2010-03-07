Написать стих 12 строчек (можно больше).

Приветствую! Сразу хочу подметить, мне нужны специалисты, с которыми я в дальнейшем смогу плодотворно работать. Дешевые ("мастера") работы мне не нужны, мне нужно качество, мне нужна вся та творческая часть вашей души, которую вы ...