Написать стих 12 строчек (можно больше).

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Завершен17 заявок587 просмотров

Написать стих 12 строчек (можно больше).

Цель: поздравить семью с рождением сына. Действующие лица: отец- Александр (Саша), мать-Вика, сын - Степан. Использовать их в тексте поздравления. Можно в качестве тоста

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15 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

epsilon
Елена 
73 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Отлично! Настоящая поэтесса! Очень понравилось. Рекомендую.
Приятно общаться и работать. Четкое ТЗ, своевременная оплата, добрые пожелания. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем, рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

epsilon
Елена 
73 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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