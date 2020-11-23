Проклятый рай

Здравствуйте! Необходимо сочинить стих - поздравление, новогоднее и рождественское. Задание уточняется. Компания занимается поставками строительных инструментов для нефтянщиков и для сантехников (всё что касается труб, ключи, резьбонарезное отрезное оборудование, опрессовщики, трубогибы и т.д.)
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Написать СПРАВЕДЛИВУЮ рецензию на произведение и опубликовать ее на ЛитРес в качестве комментария под книгой: https://clck.ru/M65DN. Желательно (если есть) со своего аккаунта.
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