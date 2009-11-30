Сказки для детей от 4 до 9 лет

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен24 заявки786 просмотров
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На заданную тематику нужны персонализированные 15-20 сказок для детей от 4 до 9 лет ( возраст будет уточнятся в индивидуальном обсуждении)

Условия оплаты и сумма обсуждаемы.

Сроки - 1 месяц. Предпочтение- проживание на Украине.

14 лет назад
Dekabrina
Людмила 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранные исполнители
nocturnal_nick
Ввв 
47 летГреция
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
10 дней
Очень приятно работать с Николаем. Все работы потрясающие-сказки очень добрые и поучительные. Сроки тоже выдержаны. Замечательный человек, отличный исполнитель-очень рекомендую!!!
Очень здорово работать с Людмилой. Подробные обьяснения по проекту, своевременная оплата и последующее сотрудничество -- все на высшем уровне. И приятный в общении человек.
lenchonok
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$3
5 дней
Работали с Еленой по детским сказкам. Креативно мыслит, очень хороший исполнитель.Леночка-спасибо!!!
Отличный заказчик! на лицо лояльность, конкретика, ответственность!
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$5
5 дней
Очень хороший исполнитель! Грамотоно и ответственно подошли к выполнению задания. Сотрудничать было легко и приятно-очень рекомендую!
Хороший заказчик. Приятно работать.
Nasturcia_Petro
Анастасия 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$3
7 дней
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$3
1 день
Танечка написала для нас потрясающую сказку- добрую и волшебную! Очень талантливый человечек с креативным мышлением. Очень приятно было сотрудничать! Спасибо тебе, Танюша!!! Думаю, что обязательно еще поработаем вместе.
Спасибо Людмиле за сотрудничество. Жаль, что оно получилось разовым. Очень приятный заказчик и человек, все свои обещания выполнила, работа оплачена вовремя. Надеюсь на продолжение сотрудничества в перспективе. Рекомендую!
Ligeia
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$5
7 дней
Анечка написала нам потрясающую сказку!!! Все вовремя, сказка добоая и оригинальная. Спасибо тебе,Анечка, огромное.
Очень приятно было сотрудничать. Четко сформулировано задание, да и с заказчиком приятно общаться :)
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