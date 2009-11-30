Сказки для детей от 4 до 9 лет

Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения - поздравления с днем рождения для родственников (мамы, папы, ..), друзей, подруг, любимых. 34 варианта именинников. Стихотворения 2-3 четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале. Жду Ваши цены за 1 стихотворение, сроки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На заданную тематику нужны персонализированные 15-20 сказок для детей от 4 до 9 лет ( возраст будет уточнятся в индивидуальном обсуждении)
Условия оплаты и сумма обсуждаемы.
Сроки - 1 месяц. Предпочтение- проживание на Украине.
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Нужно написать стихи на тему "С Днем Рождения, школа!" Надо, чтобы стихи были не мультяшные, но на уровне 10-летнего ребенка. Оставляйте в проекте вашу цену за 1000 знаков и сроки исполнения. И ссылку на Ваше портфолио.Стихи, Песни и Проза2 исполнителяЗавершен14 лет назад
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