Сочинить стихи на английском для детей по заданному сюжету

$60
Стихи, Песни и ПрозаЗавершен4 заявки324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сочинить рифмованную историю для  деток на английском языке.

По итогу должно выйти примерно от 10 до 15 четверостиший, более подробное тз вышлю.

Все детали объясню лично. Цена одного стиха 250р.  

Оплата по итогу выполненной работы. 

7 лет назад
olenkamelenka
Елена 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
trinity-hf
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$60
2 дня
Спасибо огромное! Очень рекомендую для сотрудничества - настоящий профессионал, приятный в общении человек, все сделано в срок. Результат даже лучше чем я ожидала.
Елена, благодарю за сотрудничество. Была рада участвовать в таком интересном и добром проекте! Заказчик отличный, никаких проблем ни с оплатой, ни с постановкой задачи. Рекомендую!