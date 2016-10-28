Требуется написать короткие поздравления, пожелания, комплименты в шуточной, саркастической форме. Текст не должен превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть 100% уникальным, не банальным (щастя, здоровья...), лаконичным и понятным. [b]Оплата [u]1$ за 4[/u][/b] поздравления, пожелания, комплимента... ...
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Стих. Подробности в лс
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