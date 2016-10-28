Стих

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен1 заявка186 просмотров
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Стих. Подробности в лс

7 лет назад
Garretshadow1303
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
29 минут назад
7 лет назад
$200
5 дней
В работе с Александром все очень понравилось! Все качественно и в срок. Спасибо. Рекомендую
Спасибо за интересный проект.
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