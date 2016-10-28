Добрый день. Нужно написать стихотворение 12-16 строк сегодня (заказ дам в течение 30-45 минут). Нужно красивое, лаконичное, с несложным слогом стихотворение. Я вам дам текст того, что я хочу передать, а вы это оформите в виде ...