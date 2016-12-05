Здравствуйте! Нужен стих на Новый год для девушки

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Закрыт24 заявки326 просмотров

Нужно написать новогоднее поздравление в стихотворной форме для очень активной 20 летней девушки, увлекающейся написанием музыки и песен. Надо обыграть сам подарок и увлечения девушки.

8 лет назад
eramar
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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