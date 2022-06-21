Написать интим фильм

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт18 заявок768 просмотров

Надо сценарий для фильма

3 года назад
guest_16566728798229
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вова
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Егор
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Асылбек
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Влад
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 отзывов
3 года назад
Алиби
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никлас
 
51 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
529 отзывов
3 года назад
#1
Сценарии
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ростислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Любовь
 
59 лет
3 года в сервисе
Была
5 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
3 года назад
Олександр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сценарий для рекламного ролика

    Необходима идея и сценарий для 1 минутного рекламного ролика. Ожидается креативный подход и четкое описание ключевых моментов, которые должны быть отражены в видео.

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сценарий для влогов, Рилз видео

    Требуется сценарист для написания сценария влога на YouTube и идеи для видео в Instagram Reels. Ищем опытного специалиста, способного создавать интересные короткометражные картины. Присылайте примеры своих работ для оценки уровня и понимания зрительских предпочтений.

    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Краткий Пересказ фильмов

    Необходимо написать краткие пересказы для 5 фильмов, включая знакомство с персонажами, описание смысла и важные сюжетные линии. Пересказы должны быть подробными и озвучиваться диктором для YouTube-канала. Длина текста сценария должна составлять 10 минут. Также требуется указать тайминги для каждой сюжетной линии. Примеры работ обязательны.

    Сценарии23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание кратких пересказов фильмов

    Требуется написать краткие пересказы для 5 фильмов, включая знакомство с персонажами, описание смысла и важные сюжетные линии. Объем текста должен составлять 2500-3500 слов, что соответствует 10 минутам озвучивания. Также необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии. Примеры работ обязательны.

    Сценарии17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Развлекательного Ютуб канала

    Ищется специалист для написания сценариев для развлекательного YouTube канала. Задача включает создание текста для комментариев к видео без использования ненормативной лексики. Пример сценария будет предоставлен.

    Сценарии12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Квенту на персонажа сталкер рп, Долг механик Максим Басуда Капкан 1984

    $500

    Необходимо составить подробное досье для персонажа ролевой игры Сталкер - механика Долга по имени Максим Басуда. Персонаж должен быть охотником и иметь опыт в полицейском спецназе РФ. Включите биографию, характеристики и особенности, которые помогут лучше раскрыть его личность в игре.

    Сценарии9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сценарий к песне дайте танк (!) вы

    Требуется написать сценарий к песне 'Дайте танк'. Ожидается креативный подход и оригинальный текст, который будет соответствовать тематике песни. Важно учесть настроение и содержание композиции.

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание кратких пересказов фильмов

    Требуется написать краткие пересказы для 5 фильмов, включая знакомство с персонажами, описание смысла и важные сюжетные линии. Пересказы должны быть подробными и озвучиваться диктором для видео на YouTube. Длина текста сценария – на 10 минут чтения. Необходимо указать тайминги по каждой сюжетной линии. Примеры работ обязательны.

    Сценарии29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценки на Туриаду

    Требуются две сценки на Туриаду для взрослых с обязательным юмором. Первая сценка на тему народностей России, возможно, с переделкой Теремка, где в конце русский медведь. Вторая сценка должна быть на туристическо-экологическую тему. Тайминг каждой сценки 5-10 минут, количество персонажей - 6.

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценарий для сценки поздравления младшеклассников с окончанием школы

    Разработайте сценарий для сценки, посвященной поздравлению младшеклассников с окончанием начальной школы. Сценка предназначена для небольшого количества родителей и включает идеи для торжественного мероприятия.

    Сценарии12 заявок
    Закрыт
    3 года назад