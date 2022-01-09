Нужен сценарий для короткой сценки.

ТЗ видео «Треугольник Карпмана в отношениях с бывшей» Канал для которого сценарий: https://youtu.be/pzO9b-fln0A Аудитория: Это только мужчины. Мужчины, которые пережили или прямо сейчас переживают разрыв с женщиной. Они испытывают амбивалентные чувства — чувство вины перед женщиной и ...