Обзоры

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Написание аналитических обзоров по недвижимости по сегментам: коммерческая недвижимость, рынок жилья, рынок загородной недвижимости. 1 раз в квартал по каждому сегменту. По Нижегородской области – общие данные, динамика цен, спроса и предложений. Оформление: текст, графики, инфографика. Сейчас заказ на 1 инфо текст. Примеры текстов и оформления прикрепил

6 лет назад
burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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