Сценарист для YouTube канала

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт18 заявок416 просмотров

Здравствуйте! 

Наша команда занимается созданием развлекательного контента для YouTube. 

Вот ссылка на наш канал https://youtu.be/0ngXTGtKleg

На данном этапе нам нужны сценаристы.  

Мы хотим улучшить качество роликов, сделать их интереснее и полезнее. 

Ищем людей, которые:

- создают интересный качественный контент, умеют писать структурированные сценарии;

- выполняют работу в оговоренные сроки;

- идейные и креативные, веселые и открытые, увлеченные и искренние;

- с которыми будет приятно и легко работать.

Стандартный объем работы - 4 сценария в неделю-оплата 8000гр в мес. 

Один сценарий для ролика от 5 до 11 минут.

Как происходит работа?

Наш сценарист выбирает темы(5-10), мы их вместе утверждаем и он приступает к плану, а затем к самому сценарию. В сценарии есть 2 части: текст( для диктора) и визуал( для иллюстратора и аниматора). Сценарий оформляется в виде таблице( пока лучше не придумали). 

Предлагаю выполнить тестовое оплачиваемое задание.

Прошу прислать:

- 5 популярных тем( ориентируясь на платформу YouTube), на которые Вам будет интересно писать;

- после утверждения одной из них вы пишете план(чтобы мы с Вами понимали друг друга);

- после утверждения плана пишете полноценный сценарий для ролика на 5-6 минут, который будет оплачен(600 гр) после редакции и утверждения.

6 лет назад
federicodesign
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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