Сценарист для YouTube канала

Здравствуйте!

Наша команда занимается созданием развлекательного контента для YouTube.

Вот ссылка на наш канал https://youtu.be/0ngXTGtKleg

На данном этапе нам нужны сценаристы.

Мы хотим улучшить качество роликов, сделать их интереснее и полезнее.

Ищем людей, которые:

- создают интересный качественный контент, умеют писать структурированные сценарии;

- выполняют работу в оговоренные сроки;

- идейные и креативные, веселые и открытые, увлеченные и искренние;

- с которыми будет приятно и легко работать.

Стандартный объем работы - 4 сценария в неделю-оплата 8000гр в мес.

Один сценарий для ролика от 5 до 11 минут.

Как происходит работа?

Наш сценарист выбирает темы(5-10), мы их вместе утверждаем и он приступает к плану, а затем к самому сценарию. В сценарии есть 2 части: текст( для диктора) и визуал( для иллюстратора и аниматора). Сценарий оформляется в виде таблице( пока лучше не придумали).

Предлагаю выполнить тестовое оплачиваемое задание.

Прошу прислать:

- 5 популярных тем( ориентируясь на платформу YouTube), на которые Вам будет интересно писать;

- после утверждения одной из них вы пишете план(чтобы мы с Вами понимали друг друга);

- после утверждения плана пишете полноценный сценарий для ролика на 5-6 минут, который будет оплачен(600 гр) после редакции и утверждения.