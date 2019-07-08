Разработать уникальный нестандартный маркетинговый план для пробива 6%ного барьера прохода в госдуму. Бюджет балатирования партии - 3-4 млрд BCR но нужно учесть что запрещен подкуп избирателей и их подвоз. Оплата за ...
Сценарист для YouTube канала
Здравствуйте!
Наша команда занимается созданием развлекательного контента для YouTube.
Вот ссылка на наш канал https://youtu.be/0ngXTGtKleg
На данном этапе нам нужны сценаристы.
Мы хотим улучшить качество роликов, сделать их интереснее и полезнее.
Ищем людей, которые:
- создают интересный качественный контент, умеют писать структурированные сценарии;
- выполняют работу в оговоренные сроки;
- идейные и креативные, веселые и открытые, увлеченные и искренние;
- с которыми будет приятно и легко работать.
Стандартный объем работы - 4 сценария в неделю-оплата 8000гр в мес.
Один сценарий для ролика от 5 до 11 минут.
Как происходит работа?
Наш сценарист выбирает темы(5-10), мы их вместе утверждаем и он приступает к плану, а затем к самому сценарию. В сценарии есть 2 части: текст( для диктора) и визуал( для иллюстратора и аниматора). Сценарий оформляется в виде таблице( пока лучше не придумали).
Предлагаю выполнить тестовое оплачиваемое задание.
Прошу прислать:
- 5 популярных тем( ориентируясь на платформу YouTube), на которые Вам будет интересно писать;
- после утверждения одной из них вы пишете план(чтобы мы с Вами понимали друг друга);
- после утверждения плана пишете полноценный сценарий для ролика на 5-6 минут, который будет оплачен(600 гр) после редакции и утверждения.
Заявки фрилансеров
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