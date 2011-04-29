Бета-тестерование приложения для звонков

Есть две готовые программы на C# (MVS 2008), приложения небольшие. Нужно рассчитать метрики Холстеда, Маккейба (понадобится Visio) , сформировать отчет. Есть также пример готового отчета, но для других программ. Есть также вспомогательные материалы для расчета метрик и примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с выпуском новой версии Android приложения для международных звонков, разыскиваем бета тестеров.
В качестве вознаграждения вы получите 20$ на счет вашего аккаунта и сможете звонить в любую точку мира.
Вам нужно будет проверить установку, сделать тестовый бесплатный звонок, проверить базовый функционал и написать короткий отзыв о работе приложения.
Условия: наличия любого Android устройства версии 1.6 и выше.
Если вы заинтересованы – пишите [email protected]. ICQ 769-154 Skype: irynachernenko
Спасибо!
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