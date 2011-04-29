Бета-тестерование приложения для звонков

В связи с выпуском новой версии Android приложения для международных звонков, разыскиваем бета тестеров.

В качестве вознаграждения вы получите 20$ на счет вашего аккаунта и сможете звонить в любую точку мира.

Вам нужно будет проверить установку, сделать тестовый бесплатный звонок, проверить базовый функционал и написать короткий отзыв о работе приложения.

Условия: наличия любого Android устройства версии 1.6 и выше.

Если вы заинтересованы – пишите [email protected]. ICQ 769-154 Skype: irynachernenko

Спасибо!